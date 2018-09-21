Kırşehir’de “Yılın Ahisi”ne ödül

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-Vali İbrahim Akın, 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir’de “İlin Ahisi” seçilen Mustafa Ay’a Şed kuşatarak ödülünü verdi.

Uzun Çarşıda Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ahi Duası ile başlayan programda, İlin Ahisi seçilen terzi Mustafa Ay’a Vali İbrahim Akın, İlin Kalfası seçilen Arif Kızıl’a Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, İlin Çırağı seçilen Feyza Dağlı’ya da Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Şed kuşatarak ödülünü verdi.

Vali İbrahim Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla düzenlenen 31. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında seçilen İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağını kutluyorum.” dedi. Ödül töreninin ardından Vali İbrahim Akın, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk Uzun Çarşı esnafını gezerek esnaflara karanfil ve üstünde Ahilik Öğütleri yazan belgeler dağıttılar.

Vali İbrahim Akın daha sonra Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ile birlikte Ahi Evran-ı Veli’nin türbesini ziyaret ettiler. Ziyaret, İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı dua ile sona erdi.