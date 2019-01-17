Kırşehir’de suya zam yok

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR Belediye Başkanı ve dönemde partisinden Belediye Başkanı adayı gösterilen Yaşar Bahçeci, 2019’da su fiyatında artış olmayacağını söyledi.

2019 yılında vatandaşın bütçesine katkıda bulunma ve enflasyonla mücadele kapsamında su ücretlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini belirten Başkan Yaşar Bahçeci, " Vatandaşlarımızın ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretlerinde artış yapmadık. 2019 yılında da aynı şekilde vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak ve enflasyonla mücadele kapsamında su ücretlerinde değişikliğe gidilmeyecek. 2018 yılında olduğu gibi meskende atık su, evsel katı atık bedeli ve KDV hariç 2 TL olarak devam edecek" dedi.

Kentte su ile ilgili çalışmaların bittiğini dile getiren Bahçeci sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimizde su konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda kurak mevsimler yaşamamıza rağmen su konusunda aldığımız önlemler ile sorun yaşamadık. Su ile ilgili projelerimizi bitirdik. Şehir içindeki asbest boruları altyapı çalışmamız ile birlikte kaldırarak yerine polietilen borular döşedik. Scada sistemine geçerek tüm su temin sistemimizi kontrol altına aldık. Yeni depolar yaptık, eskileri revize ettik. Yaklaşık 50 yıl su ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız. Önlemlerimizin arasında yeni su kaynaklarının kullanımı da yer almaktadır.2009 yılından bu yana 10 yıl boyunca Kırşehir’imize büyük projeler kazandırdık. İnşallah yeni dönemde de daha çok proje hayata geçireceğiz. Kırşehir’e daha güzel hizmetleri hep birlikte kazandıralım. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu makamda bir gün fazla kalalım diye değil kaldığımız sürede bir fazla ne icraat yapabiliriz anlayışına sahibiz. Kırşehir’imizin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan eser bırakmaktır. Bunun gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

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