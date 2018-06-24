Kırşehir’de MHP'li vekil adayı oyunu kullandı

KIRŞEHİR'de MHP Kırşehir Milletvekili 1'inci sıra adayı Oğuz Sulusaray, oyunu Yunus Emre Ortaokulu'nda kullandı.

Kırşehir'de saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi nedeniyle vatandaşlar kayıtlı oldukları sandıklara giderek hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekilliği için oy kullanmaya başladı. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, oyunu Atatürk İlkokulu’nda saat 10.30’da kullandı. MHP Kırşehir Milletvekili 1'inci Sıra Adayı Oğuz Sulusaray ise Yunus Emre Ortaokulu'nda oy verdi.

Oy kullanılan sandıklarda ve okullarda Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×