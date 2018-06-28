Kırşehir’de köy yolları da sıcak asfalt oluyor

Salih GÜNER/KIRŞEHİR()-Kırşehir İl Özel İdaresi ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2018 yılı yatırım programı kapsamında Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından Çiçekdağı-Küçükteflek arası ulaşımı sağlayan 5 km‘lik yolun 2018 yılı çalışmaları kapsamında, yol genişletmesi standartları yükseltilerek (yarma, dolgu, büz geçişi vb.) alt temel pilentmiks serimi gerçekleştirildi ve üzerine bütümlü sıcak karışım(BSK) binder tabakası yapılarak tamamlandı.

Yapımı tamamlanan yolun 2 km‘lik kısmı KÖYDES, 3 km‘lik kısmı ise İl Özel İdare tarafından finanse edildi. Bu iş kapsamında 14.500 ton (pmt) pilentmiks temel malzeme, 100 metre büz sanat yapı malzemesi, 7.300 ton sıcak asfalt, kazı ve dolgu işleri yolun güzergahı en iyi seviyeye gelecek şekilde tamamlandı.

Öte yandan 2017’de KÖYDES kapsamında merkez köyler 14 kilometre 1. kat, 33 kilometre 2. kat olmak üzere 47 kilometre yol yapımı gerçekleştirilirken, İçişleri Bakanlığı, (KÖYDES) Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi kapsamında, Kırşehir'e 2018 yılında 12 milyon 14 bin 812 TL’lik ödenek aktarıldı.

Köylerin asfaltlama, altyapı, içme suları gibi temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütüldüğünü belirten İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu,” Köylerimize en güzel hizmetlerin götürülmesi gayretindeyiz. KÖYDES Projesi ile köylerimizde şehirlerimizdeki gibi altyapı hizmetlerine, yollara ve içme suyu hatlarına kavuşmakta, köylerimizdeki yaşam standartının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. KÖYDES ödeneklerinin dağıtımında, il çevre düzeni, trafik yoğunluğu, nüfus fazlalığı, nüfus artış hızı, çevresine hizmet verme potansiyeli gibi kriterlere öncelik veriliyor. Bu kapsamda ilimize gönderilen bu ödenekle Merkez köyleri dahil olmak üzere Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur İlçelerimize en iyi şekilde hizmet verilecek. Akçakent’te 858.269,00 TL, Akpınar’da 1.176.080,00 TL, Boztepe’de 861.065,00 TL, Çiçekdağı’nda 1.726.840,00 TL, Mucur’da 1.660.638,00 TL, Kaman’da 2.520.935,00 TL ve Kırşehir Merkez ilçede de 3.210.985,00TL’lik çalışma yapılacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Kırşehir'e ayrılan ödeneği en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Köylerimizin ihtiyacına göre su ihtiyacını, mevcut su şebekesi ve su depolarının bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Köy ortak kullanım alanlarını kilit parke yapıyoruz. Köylerimizin yollarını asfalt ile kaplıyoruz. Şehirde bulunan imkânları köylümüzün de ayağına götürüyoruz” dedi.