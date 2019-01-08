Kırşehir’de ilik nakli için kan bağışı kampanyası başlatıldı

KIRŞEHİR'de kemik iliği rahatsızlığı bulunan hastalara uygun donör bulunabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türkiye Kızılay Derneği İç Anadolu Bölge Kan Merkezi kan bağışı ve kök hücre bağışı ekibi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kampanyaya Vali İbrahim Akın da katıldı. İç Anadolu Gönüllü Verici Merkezi Sorumlusu Behlül Budak’ın kök hücre bağışı ile ilgili sunumunun ardından kan örneği veren Vali İbrahim Akın, gönüllülerden kan bağışı ve kök hücre örneği toplanmasının amaçlandığını söyledi. Vali Akın şöyle dedi:

"Çocuklarımıza konulan kan kanseri teşhisinin tedavisi kök hücre naklidir. Gerek ülkemizde, gerekse ilimizde kök hücre tedavisi bekleyen hastalarımıza umut olmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın Türk Kızılay'ı işbirliği çerçevesinde kurmuş olduğu Türkiye Kök Hücre Merkezi tarafından ilimizde 7-12 Ocak tarihleri arasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenleniyor. Bizler de bu kampanyaya destek vermek üzere buraya gelerek kök hücre nakli için donör olduk, kan örneği veriyoruz. Kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve 13 yaşındaki Mert Bektaş Kızıl evlatlarımız başta olmak üzere tedavi gören hastalara umut olabilmek için kan bağışında bulunuyoruz. Hiç tanımadığımız birine hayat vermenin mutluluğu tarif edilemez. Bütün Kırşehirli vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye, hastalara umut olmaya davet ediyorum" dedi.

Vali Akın’ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de kök hücre nakli için kan bağışında bulundular.

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