Kırşehir’de bu ay 3 bin 865 öğrenci sinema ile buluşacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2017 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi ile bir milyon öğrencinin sinema ile buluşması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılı 5-6-7-8. Sınıflara İksir, Evliya Çelebi,120, Ertuğrul 1890 filmleri 9 okulu da 3.865 öğrenciye izletildi. 2018 yılında da Ertuğrul1890, Son Mektup, Doru, Ayla ve Bizim Köyün Şarkısı filmleri izletileceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada şunlara yer verdi :

“Milli Eğitim Müdürlüğümüz 14 okul belirlenmiş olup, 8-22 Ekim tarihlerinde 3 bin 865 öğrencimiz sinema ile buluşacak. Yararlanan okullar Cacabey Ortaokulu, Yüceer Ortaokulu, Erol Güngör Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yeşilyurt Ortaokulu, Aşıkpaşa Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İMKB 23 Nisan Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sebahat Osman Yalçınkaya Ortaokulu, Muharrem Sayan Ortaokulu, Sırrı Kardeş Ortaokulu ve Ulucan Dayan Ortaokulu izleyecektir. Kırşehir Belediye Başkanlığımızda bu öğrencilerin ulaşımını sağlamaktadır. Amaç öğrencilerin sinema ile buluşması. Sosyal faaliyetleri katılması ve kültürel değerlerimizin öğrencilere aktarılması düşünülmektedir.”