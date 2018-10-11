Kırşehir’de Belediye okulları dezenfekte ediyor

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlanmasının ardından Kırşehir’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama ile özellikle kış aylarında oluşan bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakterilerden oluşan hastalıkların, toplu yaşanılan mekânlarda kendini gösterdiğini dikkati çeken Başkan Bahçeci, “Gelecek nesillerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Kırşehir Belediyesi olarak okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile yapılan uygulama ile öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitime devam etmelerine katkı sağlıyoruz. Kırşehir’deki tüm okullarımızda ve öğrenci servislerinde bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Okul yetkilileri ve veliler ise dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirterek, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve belediye Veteriner işleri müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.