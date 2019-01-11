Kırşehir Valiliğinden dolandırıcı uyarısı

KIRŞEHİR Valiliği, son günlerde Vali İbrahim Akın'ın adını kullanarak dolandırıcıların iş insanlarından engelliler adına para talebinde bulunduğunu açıkladı. Valilik bu konuda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; son günlerde kendisini valilik görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve vali yardımcılarının adını kullanarak iş insanlarından para talebinde bulunduğuna dikkat çekildi. Dolandırıcıların özellikle, 'engelliler için sandalye alımı ve kanser hastası bir vatandaşın tedavisinin sağlanması' gibi gerekçelerle para talebinde bulunduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verildi: " Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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