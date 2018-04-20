Kırşehir Ticaret Odası’ndan Kırşehir Belediyespor’a 50 bin liralık prim sözü

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu; Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta birinci olan Kırşehir Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig 5. Grup birincisi Nevşehirspor ile 21 Nisan Cumartesi günü Ankara Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak olan Play-Off müsabakası öncesinde Kırşehir Belediyespor’a 50 bin TL prim sözü verdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu:“Bölgesel Amatör Lig’de şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek 6. Grupta birinci olan Kırşehir Belediyesporumuz’un Nevşehirspor ile Ankara’da karşılaşacağı Paly-Off maçı öncesi Meclis Üyelerimiz ile görüşerek takımımızın 3. Lige yükselmesi durumunda toplam 50.000 TL prim verme kararı aldık. Biz bu primi; Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütçesinden değil Meclis Üyeleri olarak kendi şahsi kaynaklarımızdan ödeyeceğiz. Eğitimde marka olan kentimizin sporda da marka haline gelmesini arzu ediyoruz. Kırşehir Belediyesporumuz’un başarısını i sadece bir spor başarısı olarak görmek yetmez. Kırşehirimiz’in adı hangi alanda olursa olsun başarıyla temsil edildiği sürece biz bundan gurur ve mutluluk duyarız. Bizler de Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bu kritik maç öncesinde takımımızın 3. Lige yükselmesi halinde Odamız’ın bütçesinden değil kendi şahsi bütçemizden toplam 50.000 TL prim verme kararı aldık. Kırşehir Belediyesporumuz’un Nevşehirspor karşısında galip geleceğine inanıyor, Kırşehir Belediyesporumuz’a başarılar diliyorum.’’