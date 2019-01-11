Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Türkiye birincisi oldu

Salih GÜNER, KIRŞEHİR () - SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığının 2019 yılı Ocak ayında yayınladığı 'Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu'na göre Kırşehir Sağlık Müdürlüğü’nün 95,25 puanla Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporuna göre 95,25 puan alarak Türkiye birincisi olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, "Ahiler diyarı şirin Kırşehir'imize yakışır bir sonuç olmuştur. İlimiz sağlıkta kalite standartları esas alınarak değerlendirilmesi sonucu Türkiye geneli kalite ortalamasında birincilikte onurlandırılmıştır. Sağlık kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde ilimiz bu dereceyi almıştır. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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