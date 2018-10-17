Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Sağlık Bakanı’na soru önergesi verdi

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, sağlıkta yaşanan sorunlarını gündeme getirerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırılması isteği ile TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan soru önergesine “Sağlık çalışanları, yıpranma durumları göz önünde bulundurulduğunda sağlık sektörünün kaçınılmaz bir gerçeği olan yoğun çalışma koşulları altında nöbetlerle ve sağlık alanının her bir bölümünde neredeyse aralıksız temposu yüksek bir çalışma ortamı içerisinde zor bir mesleği icra etmektedirler. 2018 yılının geçtiğimiz aylarında gündemde sıkça rastlanan konular arasında, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığı yer almıştır.'' diye başlayarak, şunlar sıraladı :

''1. Yapılan açıklamalara bakıldığında Bakanlığınız tarafından konuya ilişkin bir çalışma başlatılmış mıdır? “2. Sağlık çalışanları ve sağlık alanına ilişkin sivil toplum kuruluşlarındaki yetkililer ile görüşmeler yaparak çalışma ortamlarında ne tür sıkıntılarla, zorluklarla karşılaşıldığı ve nelerin iyileştirilmesi gerektiği üzerine bir inceleme ve değerlendirmeniz var mıdır? “3. Özlük haklarının iyileştirilmesi ve yıpranma payları hususunda sırasıyla nelerin detaylı olarak uygulamaya konulması planlanmıştır? “4. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ve yıpranma paylarına ilişkin ele alınacak olan yeni düzenlemede, sağlık alanında mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanları kapsam içinde yer alacak mıdır?”