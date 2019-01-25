Kırşehir'de taraftarlara 'sporda şiddete dur de' broşürü

KIRŞEHİR Belediyespor ile Yeni Orduspor arasında oynanan karşılaşmada polisler, tribünlerde taraftarlara 'Sporda Şiddette Dur De' broşürleri dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılaşmayı izleyen taraftarlara, 'Spor dostluk, barış, kardeşliktir, sporda şiddette dur de' içerikli broşürler dağıttı. Taraftarlar, yasak malzemelerin stada sokulmaması, spor alanı ve çevresinde küfür, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması konularında uyarıldı.

Broşürlerde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanlarına giremeyeceği, giren ve çıkmamakta ısrar eden kişinin zor kullanılarak spor alanlarından çıkarılacağı, suçun seyirden yasaklı kişiler tarağından işlenmesi halinde adli para cezası uygulanacağı belirtildi. Yasak malzemeleri spor alanlarına sokan, spor alanlarında kullandıkları tespit edilen kişilere hapis cezası verileceği, ayrıca yasak alanlara giren kişilere 3 ay ile 1 yıl arası hapis cezası verileceğine dikkat çekildi.





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