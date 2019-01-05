Kırşehir'de otomobil takla attı: 1 yaralı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Cüneyt Özkan (44) yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Mucur- Kurugöl yolunda meydana geldi. Kurugöl yönüne giden Cüneyt Özkan yönetimindeki 68 DN 357 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Özkan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özkan, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Cüneyt Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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