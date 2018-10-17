Kırşehir'de köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve Genel Sekreter Bektaş Aydoğan, Köy yollarında devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kaman İlçe sınırı ve Ömerhacılı Köyü arasında yapımı tamamlanan, toplamı 4,3 km olan sıcak asfalt çalışmasının durumunu görmek üzere bölgeye giden Kaman Kaymakamı Murat girgin, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan’dan bilgi aldı.