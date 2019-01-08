Kırşehir'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

KIRŞEHİR'de belediye ekipleri etkili olan kar yağışı sonrası kentte karla kaplı yolları temizliyor.Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte Kırşehir Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Üç vardiya şeklinde çalışan ekipler, 14 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kar yağışı sonrası kentte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, "Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilimize kar yağacağını biliyorduk. Bizde bu nedenle önceden önlemlerimizi aldık ve bir ekip oluşturduk. Karın yağması ile birlikte ekiplerimizle gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarına başladı. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. İlk olarak ana yolları, toplu taşıma araçlarının girmesinde sıkıntı yaşanacak bölgeleri ve rampaları, sabah saatlerinde ulaşıma açtık. Daha sonra ekiplerimiz mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için karla kaplı yolları temizlediler. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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