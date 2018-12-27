Kırşehir'de kamyonet yan yattı: 1 yaralı

KIRŞEHİR, () - KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yan yattı. Kazada aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

​Mucur İlçesi Derindere yolunda meydana gelen trafik kazasında, Gültekin Kaya yönetimindeki 38 JK 549 plakalı kamyonet buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kamyonet sürücüsü Kaya'yı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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