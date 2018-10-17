Kırşehir'de 80 hasta kalp ameliyatı oldu

GEÇEN yıl Temmuz ayında yapımı hizmete açılan Anjiyo Ünitesi Kırşehir’de kısa süre içinde 2 bin 200 kişiye sağlık hizmeti verildi. bu sayede Kırşehir'de kalp rahatsızlığı yaşayan hastalar çevre illere gitmek yerine Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeyi tercih ediyor.

Yıllarca acil vakalarda müdahale edilememesi nedeniyle ölümlerin yaşandığı Kırşehir’de 10 Temmuz 2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan anjiyo ünitesinde yaklaşık 15 ay içinde 2 bin 200 kişi anjiyo oldu ve sağlığına kavuştu. Ayrıca 67 açık kalp ameliyatı, 15 şah damarı olmak üzere 82 kişinin kroner bay-pas ameliyatı edildi ve ameliyatların hepsinde de büyük başarı sağlanarak hastalar sağlığına kavuşturuldu. Böylece Kırıkkale ve Kayseri’nin yakın olması dolayısıyla yapılan sevkler anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle sona ererken, sevkler nedeniyle yaşanılan ölümlerin de önüne geçilmiş oldu.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 aydır hizmet veren anjiyo ünitesinin Kırşehir’deki hastalar için büyük şans olduğunu ifade eden Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Cemil Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çelik konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada şunları söylediler:

“Hastanemizde Temmuz 2017’de açılan anjiyo bölümü Kırşehir için önemli bir hizmet. Daha önceleri kalp krizi hastaları olduğu zaman hastalarımızı 1 saat mesafede olan ya Kırıkkale ya da Kayseri’ye sevk ediliyordu. Yapılan önemli bir yatırımla kurulan Anjiyo Ünitemizde çok kısa sürede müdahale edebilmekte ve hastalarımız hem bu sevkten kurtulmakta, hem de burada yeniden sağlıklarına döndürülmektedir. Öncelikle anjiyo hastanın damarlarına özel katı tellerle ilerleyip oradaki görüntüleri alarak orada herhangi bir darlık, tıkanıklığı tespit ettiğimiz bir teşhis cihazıdır. Anjiyo ünitemizde 1 doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1’te Uzman olmak üzere 4 tane hekimimizle hizmet vermekteyiz. 25’e yakın anjiyo hemşiremiz ve anjiyo teknisyenimizle bu hizmeti veriyoruz. Koronerarter hastalığı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlerin büyük bir kısmını oluşturmakta biz anjiyo cihazıyla erken teşhis ve tedavi noktasında bir avantaj sağlamaktayız. Biz Kırşehirli halkımızın tüm kalp sorunlarına anında müdahale için buradayız. Artık çevre illere hastalarımızı sevk etmek yerine hastanemizde anjiyo tedavisini 15 dakika içinde yapıyoruz. Kırşehir’deki hastalar böyle güzel bir hizmeti yerinde aldıkları için çok şanslılar.”

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, ekibiyle birlikte bu yıl içinde 67 açık kalp ameliyatı, 15 şah damarı olmak üzere 82 kroner bay-pas ameliyatı ettiklerini ve yapılan tüm ameliyatların büyük başarı içinde geçtiğini ve tüm hastaların sağlığına kavuşturulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay da Kırşehir’deki hastalara en iyi hizmeti verebilmek için çaba harcadıklarını, açtıkları yeni ünitelerle hastaların artık çevre illere gitmelerinin önüne geçtiklerini ifade ettiler.