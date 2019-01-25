Kırşehir'de 323 projeden 232'si tamamlandı

KIRŞEHİR Valisi İbrahim Akın, kentte 2018 yılında yürütülen projelere 490 milyon 687 bin TL harcama yapıldığını söyleyerek, "Programda yer alan 323 projeden 232 tanesi tamamlanmış, 58 proje de devam etmektedir" dedi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına; Vali İbrahim Akın, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile ilgili diğer yetkililer katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir’de yürütülen 323 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 173 milyon 122 bin TL olduğunu söyledi. 2018'de bu projelere toplamda 490 milyon 687 bin TL harcama yapıldığını belirten Vali Akın, "Programda yer alan 323 projeden 232 tanesi tamamlanmış, 58 proje de devam etmektedir. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında çalışmaları hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla yapılan toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×