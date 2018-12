Kırşehir Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR, () - KIRŞEHİR'de hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği soğuk kış günlerinde sokak ve yaban hayvanları unutulmadı. Belediye ekipleri kent içinde ve doğal alanlara yem bırakarak duyarlılık örneği gösteriyor.

Kış şartlarında büyük sorun olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler ilk olarak Boztepe yolu Kervansaray mevkiindeki yaban hayvanları için harekete geçti. Ekipler daha sonra Güneykent çevresinde belirlenen noktalara yem bıraktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara, belirli aralıklarla yem bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumak için çalışıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrimizin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz” dedi.

Hayvanların da bir can taşıdığını kimsenin unutmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Bahçeci, “Hava şartları sokaktaki can dostlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bizler de bu konuda sokaktaki can dostlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan artan kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz. Onların da yaşama hakkı var. Sokak hayvanları için özveriyle çalışan personelimize ve hayvansever dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın da evlerinin önüne bırakacakları yiyecekler ile bize destek olacaklarına inanıyorum” dedi.



