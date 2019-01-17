Kırşehir Belediyesi, çocuk oyunlarını sahneye taşıdı

KIRŞEHİR Belediyesi, sömestr tatilinde öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çocuk oyunlarını sahneye taşıyor.

Öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri için "Minyonlar" sahne oyunu Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çocuklarla buluştu. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde yoğun ders programı geçiren öğrenciler, hem yorgunluğunu hem de ders stresini eğlenceli gösterilerle üzerinden attılar. Kumbara Görsel Sanatlarının sahneye uyarladığı "Minyonlar" müzikal oyunu çocukları eğlendirdi. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız öğretim yılının birinci döneminde bayağı yoğun ders programı geçiren öğrencilerimiz bir nebze olsun ders stresini böyle eğlenceli gösterilerle üzerlerinden atmış oldular. Kültür Merkezimiz bu şehre bir vizyon kattı. Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan bir şehirde kültür ve sanata da oldukça önem veriyoruz" dedi.

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