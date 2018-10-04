Kırşehir Belediye zabıtasından marketlere denetim

SALİH GÜNER/KIRŞEHİR ()-Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında faaliyet gösteren marketleri denetledi.

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulunuldu. İş yeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.

Kırşehir Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, İl genelindeki marketlerde, mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yaptı. Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ise ceza yazıldı. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan rutin denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Son olarak yaptığımız denetimler kapsamında da vatandaşlarımızın alışverişlerini piyasada devam eden fiyat istismarından etkilenmemeleri amacı ile ekiplerimizce oluşturulan gruplar halinde marketlerde etiket denetimi de yapıldı. İş yeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı. Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere cezai işlem uygulayan ekipler, mevzuata uyulmayan durumlarda yasal işlem uygulandı” dedi.