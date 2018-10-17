Kırşehir Barosunda Mehtap Karaburçak 4.kez başkan

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR barosunun yapılan olağan genel kurulunda Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu güven tazeleyerek 4.kez yeniden başkan seçildi.

130 üyesi bulunan Kırşehir Barosu’nda yapılan genel kurula 112 avukat katılarak,oy kullandı. 2 oyun boş kullanıldığı seçimde 58 oy alan Mehtap Karaburçak Tuzcu 4.kezKırşehir Baro Başkanı seçilirken, diğer aday Volkan Şan 52 oy aldı. Mehtap Karaburçak Tuzcu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ümit Tosun, Emre Eren, Kayhan Kurt, Onur çanta, Barış Var, Murat Dalgalı, Banu Köksal Veyisoğlu, Özgür Yaşasın. Disiplin Kurulu Asıl Üyeliklerine Osman Yalçınkaya, Halil Atak ve Şükrü Tuzcu, Denetleme Kurul asıl üyeliklerine İlyas Yağmur, Erhan Topel ve Serdar Bulut seçildi. Çağlar Baltacı ve Birkan Orkun Öztürk ,Türkiye Barolar Birliği delegesi oldu.2012 yılından bu yana Kırşehir Barosu’nun Başkanlığı görevini yürüten Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu ve ekibi iki yıl süreyle görev yapacak.