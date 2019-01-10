Kırsaldaki gençlere girişimcilik fırsatı

ADANA,()- ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı'nda Erasmus Stratejik Ortaklık Programı kapsamında hazırlanan 'kırsaldaki gençlerin girişimciliğinin güçlendirilmesi' projesinin sunum toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye, Polonya, Yunanistan ve İspanya'daki kurumlardan toplam 7 ortağın yer alacağı proje,

Kırsal alanlarda genç girişimcilerin artması ve gençlerin işsizliğinin azaltılmasını, kırsal nüfusun gençleştirilmesini ve kırsal kesimde etkin kaynakların kullanılmasını amaçlayan proje, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda tanıtıldı. Proje kapsamında 18-30 yaşları arasındaki kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler ve çalışmalar yapmak ve gençlerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, becerilerine uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik etmek konusunda eğitimler ile Yunanistan, Polonya ve İspanya’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Proje Koordinatörleri Nilay Altunay Eskimez ve Ramazan Görgün tarafından bilgilendirme sunumunun gerçekleştirildiği toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Valilik İl Yazı İşleri Müdürü Abdulhadi Şenkaya ile Tufanbeyli Belediyesi yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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