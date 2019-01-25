Kırsaldaki çınarlar yalnız bırakılmadı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Kırsaldaki Çınarlar' projesiyle hayatını sürdürmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine misafir olan ekipler, adeta yaşlıların eli kolu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı Haziran ayında yaşlılara yönelik başlattığı 'Kırsaldaki Çınarlar' projesiyle hayatını sürdürmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor. Ekipler, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliği yapıyor. Camlar siliniyor, banyolar, yerler ve koltuklar temizleniyor. Ortalığı toparlayan ekipler, çöpleri atıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi çalışmalar da gerçekleştiriyor. Musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması gibi küçük tamiratlar da adeta yaşlıların eli kolu oluyor. 85 yıllık ömrünü Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki evinde geçiren Ayşe Özkaya, "Buraya gelen görevlilerden çok memnunum. Onlar benim evlatlarım gibi. Elim, kolum oldular. Geldikleri zaman sobamı temizliyorlar, yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. Ben daha ne isteyeyim" dedi.

Yaşlılara vefa borçlarını ödediklerini ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "En olgun çağındaki büyüklerimizin evlerine misafir oluyor, onların halini hatırını soruyor, sağlıklarıyla ilgilenirken, aynı zamanda eksiklerini tamamlıyoruz. Örneğin kışın sobalarını temizliyor, perdelerini takıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir ekiplerimizi evlatları gibi görmeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya, güzel Muğla'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kırsaldaki Çınarlar projesi ile 2017 yılı Haziran ayı itibariyle Menteşe ve Milas ilçelerinde hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle ise Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde hizmet vermeye başladı. Şimdiye kadar Menteşe ve Ula ilçelerinde 44 haneye 339 defa, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde 26 haneye 171 defa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milas ilçesinde ise 37 haneye 632 vererek bugüne kadar 107 ailenin 1142 defa bu hizmetten yararlanmasını sağladı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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