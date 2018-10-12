'Kırmızı Şeytanlar' kan bağışı yaptı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN İdmanyurdu'nun taraftar gurubu 'Kırmızı Şeytanlar', Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın, 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' sloganı ile harekete geçen yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde yer alan Kızılay Kan Alma Birimi'ne gelerek kan bağışı yaptı. Kan vermenin önemini vurgulayan taraftarlar, "Kanın tek üretim merkezi insandır. Her an kana ihtiyaç duyabileceğimiz düşüncesi ile harekete geçerek bağış yaptık" dedi.

Taraftarlar herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.



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