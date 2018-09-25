Kırmızı düdükle hatalı sürücüleri uyardılar, ödülü kaptılar

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü, geçen Kurban Bayramı tatili dolayısıyla başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyasında trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları soysal medyaya koyan ve en çok beğeni alan iki çocuğa bisiklet hediye etti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" sloganı ile hatalı sürücüleri uyarmak için kırmızı düdük dağıtıldı. Çocuklardan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyarmaları istendi. Ayrıca, çocuklara görev kartları dağıtılılıp, bu kartlardaki görevleri yerine getirip, sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edileceği belirtildi. Bu kapsamda, Denizli'den kampanyaya katılan 8 yaşındaki Asya Bergin Uryan ve 5 yaşındaki Emirhan Ege Sargın trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları soysal medyada paylaşarak en fazla beğeniyi alan 2 isim oldu. Uryan ve Sargın'a bisikle ödülleri Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle verildi. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ödül kazanan Asya Bergin Uryan ile Emirhan Ege Sargın'ı aileleri ile makamında misafir etti. Demir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende çocuklara bisikletlerini teslim etti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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