'Kırmızı Düdük projesinin en beğenilen çocukları bisiklet ile ödüllendirildi

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 'Kırmızı Düdük' projesi kapsamında, trafikte kural ihlali yapan anne-babalarını düdük çalarak uyaran çocuklarca çekilen ve sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların sahipleri bisiklet ile ödüllendirildi.

Kent merkezindeki Forum AVM'de düzenlenen etkinliğe Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.

Trafik kazalarının genellikle telefon kullanımı, emniyet kemeri takmama ve aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini belirten Vali Su, "Bu 3 konuda daha çok farkındalık oluşturmamız gerekiyor. O yüzden çocuklarımız da bu konuları takip ettiler ve ailelerini, varsa bu konulardaki hatalarını kırmızı düdük çalarak ikaz ettiler. Mersin'de de önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Hedefimiz, trafik kazalarını en asgariye indirmek, can ve mal güvenliğini de en yüksek seviyede sağlamak olacaktır" dedi.

Vali Su, konuşmasının ardından Emniyet Müdürü Şahne ile birlikte 5 çocuğa bisikletlerini teslim etti.



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