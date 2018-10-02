Kırkpınar'ın eski ağalarından Doğan Görkey, vefat etti

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1971 yılında ağalığını yapan ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Halk Kütüphanesi kurarak devlete bağışlayan Doğan Görkey(91), vefat etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan ve bir süredir Alzheimer hastalığına bağlı olarak tedavi gören Doğan Görkey, bugün vefat etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1971 yılında ağalık yapan Görkey, hayır severliği ile de tanınıyordu. Babaeski'ye yaptırdığı Halk Kütüphanesi'ni devlete bağışlayan Görkey, öğrencilere burslar verirken, hayır işlerinde de bulunmuştu. Yeşilay Yüksek Şura Üyesi de olan Görkey'in ölümü Babaeski'de büyük üzüntü yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü henüz 7 yaşında iken görme fırsatı bulan Doğan Görkey, 3 çocuk ve 3 torun sahibiydi. Görkey, Babaeski'de yarın Cedid Ali Paşa Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta eşi Ayşe Keriman Gömeç Görkey'in yanına defnedilecek.



