Kırklareli’ndeki köprü ve menfezler temizlendi

KIRKLARELİ’nde yaşanan yoğun yağışları sonrasında kentteki köprü ve menfezleri tıkayan ağaç parçaları iş makineleriyle temizlendi.

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yoğun yağışların ardından kent genelinde akarsular üzerindeki köprü ve menfezlerle ilgili inceleme başlattı. Yağışların getirdiği ve tıkanıklığa neden olacak çoğunluğu ağaç parçaları iş makineleriyle temizlendi. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı olumsuzluk yaşanmaması için risk azaltma faaliyetleri kapsamında müdürlüğümüz ekipleri incelemelerde bulunarak gerekli müdahaleler yapılmıştır. Bu kapsamda Pehlivanköy ilçesinin bazı bölgelerinde taşkın yaşanmış ve tarım arazileri su altında kalmıştır. Bölgeye giden ekiplerimiz incelemelerde bulunulmuş, gerekli önlemler alınmıştır. Yine yaşanan olumsuz hava koşulları Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir köyünden geçen Ergene Nehri'nin su yüksekliğini ve nehir debisini arttırmış, köyde bulunan köprüde tıkanma yaşanmıştır. Bunun sonucunda bölgeye giden ekibimizin koordinatörlüğünde İlçe Özel İdaresi, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köprü altı dere yatağı geçişlerinin temizlenmesi çalışması yürütülerek olumsuz bir durum yaşanmadan çalışmalar tamamlanmıştır" denildi.