Kırklareli’ndeki Atatürk Evi'ne minik öğrenci ilgisi

KIRKLARELİ Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanistan’ın Selanik şehrinde doğduğu evin benzeri olarak yaptırılan Atatürk Evi, yaklaşan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, çok sayıda İlk ve Ortaokul öğrencisinin ziyaret ediyor.

Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ve bugün müze olarak kullanılan Atatürk Evi'nin kopyası ve ve Alı Rıza Efendi Kültür Evi'ni, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, her gün yüzlerce minik öğrenci ziyaretler ediyor. Atatürk Evi'ni, Kırklareli Atatürk İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ile Hayrabolu, Keşan ve Silivri’den gelen öğrenciler, üzerlerinde bulunan Atatürk tişörtleri ile öğretmenleri gözetiminde ziyaret ettiler. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu,Ocak ayında açılan Atatürk Evi'ni Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini belirterek, "Her hafta binlerce vatandaşımız Türkiye’nin dört bir yanından Atatürk Evimizi görmek için geliyor. Bu bizler için büyük bir gurur.17 Ocak 2018 tarihinde açılan Atatürk Evimizi bugüne kadar 60 bine yakın vatandaşımız ziyaret etti. Vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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