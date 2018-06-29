Kırklareli’nde yaz Kuran kursları başladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’ nde yaz Kur’an kursları, Vali Osman Bilgin’in katıldığı törenle başladı.

Kırklareli Sungurbey Camii Kuran Kursu öğrencileri tarafından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İmamlar tarafından işaret diliyle ezan okunmasıyla devam eden programda Kuran Kursu öğrencileri tarafından, şiirler ve ilahiler okundu.

Vali Osman Bilgin, programda yaptığı konuşmada, fen eğitiminin yanı sıra din eğitiminin ayrı bir önem arz ettiğini, ahlak ve dinin olmadığı yerlerde toplumların toplum olma şansı ve birlikte yaşama şanslarının ortadan kalktığına, bu nedenle din ve ahlak bilgisinin çocuklara en iyi şekilde verilmesi gerektiğini belirterek, “Bizim en büyük sermayemiz, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bu yüzden her yönüyle çok donanımlı bir gençlik yetiştirmeliyiz. Bunu yaparsak bizlerin başaramayacağı hiçbir şey yok. Dünyanın en değerli sermayesi çocuklarımız.

Bugün ülkemizde çok şükür ki tüm İl ve İlçelerimizde çok yönlü olarak, dini, kültürel ve ahlaki manada, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile okullarımız çok ciddi manada çalışmalar yaparak insanımızın şekillenmesine olanak sağlıyor” dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş il genelinde açılan kurslara yaklaşık 8 bin öğrencinin katıldığını dile getirdi. Konuşmaların ardından, kursların toplu açılışı gerçekleştirildi.