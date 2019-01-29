Kırklareli’nde su kuşu sayım çalışmaları yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()KIRKLARELİ’nde su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle birlikte yürütülen KOSKS (Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) çalışmalarının Kırklareli ayağı; uzmanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve Kırklareli Şube Müdürlüğü’nün teknik personelinin de katılımıyla yapıldı.Kırklareli Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kış ortası su kuşu sayımlarının uzman bir ekip tarafından Marmara bölgesinde yapıldığı, tüm arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra Mayıs ayında raporların açıklanacağı belirtildi.