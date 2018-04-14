Kırklareli’nde sınavla öğrenci alacak liseler belli oldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okullar ve kontenjanları belirlendi.

2018 yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin katılacağı sınava ilişkin, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Merkezi sınav, isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. 2 Haziran 2018'de yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. MEB’in internet sitesinde yer alan ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları’ listesinde Kırklareli’ den 6 lise bulunuyor. Bu liseler, Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (30 kontenjan), Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi (90 kontenjan), Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi (60 kontenjan), Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (30 kontenjan), Kırklareli Fen Lisesi (90 kontenjan), Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (90 kontenjan).