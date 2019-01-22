Kırklareli’nde projelere 306 milyon lira harcandı

KIRKLARELİ’nde 2018 yılında projelere 306 milyon 856 bin 735 liralık harcama yapıldı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı birinci dönem toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında, İl Özel İdaresi Fuar salonunda yapıldı. Toplantıda 2018 yılında ilde kamu kurum ve kuruluşunca yapılan yatırımlar görüşüldü. Kentte toplam 800 projenin uygulandığı ve 306 milyon 856 bin 735 liralık harcama yapıldığı kaydedildi. Vali Osman Bilgin, gerçekleşen toplantıda bütün kurum müdürlerinin sunumlarını tek tek dinleyerek tamamlanan ve gerçekleştirilmesi öngörülen projeler hakkında bilgiler aldı. Kurumların kendi aralarında koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasının önemine vurgu yapan Vali Bilgin, toplantıya katılan kurum yetkililerine teşekkür etti. Toplantıya Vali Yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve il müdürleri katıldı.