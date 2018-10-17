Kırklareli’nde Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi

KIRKLARELİ Üniversitesi ev sahipliğinde Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Kore Kültür Günü dolayısıyla organize edilen 'Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi' etkinliği, Rektörlük kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye'de Kore kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı DongWooCho, Baro Başkanı Av. Turgay Hınız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muzaffer Akgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Kore Gazisi Sebahat Yurdagül, Dış İlişkiler Koordinatörü Neriman Hocaoğlu Bahadır, kamu kurumlarının müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kim Mi - SookBburi Dans Topluluğu’nun sahne almasıyla başlayan etkinlikte, Chorong Lee, Ritm, SujiBang, Gayoung Kim grupları gösteriler yaparak Kore'ye ait sevilen şarkıları seslendirdi. Etkinliğin sonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, bu tür etkinlikler ile iki ülkenin dostluklarının bir adım daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Kore geleneksel müzik ve dans gösterisini keyifle izlediklerini ifade eden Şengörür, etkinlikte görev alan sanatçılara teşekkür ederek çiçek verdi. Rektör Şengörür, Kore Gazisi Sebahat Yurdagül’e plaket takdim etti.