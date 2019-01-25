Kırklareli’nde jandarma, 478 litre kaçak içki ele geçirdi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLRALİ’nde jandarma ekipleri E.A.'nın evinde yaptığı baskında, el yapımı kaçak rakı ve şarap olmak üzere 478lirte kaçak içki ele geçirdi.

Kırklareli Jandarma ekipleri merkezi bağlı Kavaklı beldesinde E.A.’nin evinde kaçak içki olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler E.A.'nın evinde arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada evin değişik odalarında bidon ve şişeler içine koyulmuş 68 litre yapma rakı ile 408 litresi şarap olmak üzere toplam 478 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler imha edilmek üzere jandarma tarafından el konularak E.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.