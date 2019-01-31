Kırklareli’nde işe yerleştirme oranı yüzde 50 oranında arttı

KIRKLARELİ’nde 2018 yılında işe yerleştirme oranı, bir önceki yıla oranla yüzde 50.4 oranında arttı.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1’inci olağan toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2018 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler, temel işgücü göstergeleri, kurs ve programlar ile teşvikler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu 2 Nisan – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Kırklareli ilinde toplam çalışan sayısı 24 bin 837 olan, 20 ve üzeri çalışanı bulunan 311 işyerine İl Müdürlükleri İş ve Meslek Danışmanları tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sonucu derlenen Kırklareli İşgücü Piyasası Araştırma Raporunu sunarak, 2018 yılında İş ve Meslek Danışmanlarınca 1479 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, bireysel danışmanlık kapsamında yaptıkları 31 bin 998 görüşme sonucunda bir önceki yıla göre işe yerleştirme rakamlarını yüzde 59.4 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Vali Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantı, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvuruları, işyerinden gelen talepler sonrasında okullarda dal/alan açılması teklifleri ile 2019 yılı içerisinde açılması planlanan mesleki eğitim kursları taleplerinin değerlendirilerek görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.