 Kırklareli’nde genç çiftçilere 102 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Kofçaz ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 3 çiftçiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 102 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 genç çiftçiye 32’şer adet koyun ve 2’şer koç olmak üzere toplam 102 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi Peojesi' kapsamında dağıtılan koyun ve koçlar, Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Şubesi Müdürlüğü teknik elemanlarınca kontrol edilerek hak sahiplerine teslim edildi.