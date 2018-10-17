Kırklareli’nde çevre düzenlemeleri devam ediyor

KIRKLARELİ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşili korumaya ve parkları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kentimizde yeşil alanları korumaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı mahallelerimiz de bulunan birçok noktada gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu bir Kırklareli için çalışıyor her geçen gün yeşil alanlarımızı arttırıyoruz" dedi.