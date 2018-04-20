Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır Çağlayık köyünde, askeri yasak bölgede bir aracı durduran sınır devriye ekibi, içinde 12 Afganistan, 7 Pakistan, 1 Irak ve 1 Suriye uyruklu vatandaşın yasadışı yollardan Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakaladı. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, araç sürücüsü A.G., ile Afganistan uyruklu insan taciri S.B., ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Kırklareli’nde 21 mülteci yakalandı
KIRKLARELİ’nde askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen 21 mülteci yakalandı. Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır Çağlayık köyünde, askeri yasak bölgede bir aracı durduran sınır devriye ekibi, içinde...
KIRKLARELİ’nde askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen 21 mülteci yakalandı.
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