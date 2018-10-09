Kırklarelili sporcuların da yer aldığı milli takım dünya 3'üncüsü oldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-PORTEKİZ'de düzenlenen Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışan Kırklarelili sporcu Erman Çetiner'in de yer aldığı Masa Tenisi Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu.

Şampiyona öncesi Lüleburgaz'da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde kamp yapan masa tenisçiler, ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etti. Portekiz'in Madeira Adası'nda başlayan şampiyonada milli takım adına yarışan Kırklarelili Erman Çetiner ile Enes Yılmaz'dan oluşan Erkek Milli Takımı masa tenisi şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yine Lüleburgaz'da şampiyonaya hazırlanan Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan Kadın Milli Masa Tenisi Takımı ise gümüş madalyaya uzanarak dünya ikincisi oldu.