Kırklareli’de merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’de dengesini kaybederek, apartmanın merdiven boşluğuna düşen Ahmet Duran (94) yaşamını yitirdi.

Olay, Karakaş Mahallesi Çukur Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Ahmet Duran, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan ve ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Duran'ın cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.