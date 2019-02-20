Kırklareli Üniversitesinde “Türk Dünyasına Seyahat-2”konlu panel düzenlendi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2018-2019 Bahar Dönemi Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Kayalı Kampüsü II. Merkezi Derslikler Binası I No’lu Konferans Salonu’nda “Türk Dünyasına Seyahat 2 (Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan)” konulu panel düzenlendi.

Panelde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri Ecem Güler ve Buse Yalçınkaya , 2018 yılı yaz döneminde araştırma kapsamında bulundukları Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan ile ilgili izlenimlerini görseller eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Ukrayna, Moldova, Bulgaristan gibi Gagauz Türklerinin yaşadığı coğrafyada araştırmalarını yoğunlaştıran Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, izlenimlerini görseller eşliğinde aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, sözü geçen ülkelerdeki Gagauz köylerinde yaptığı kamera kayıtlarını da katılımcılara izleterek Gagauz ve Tatar Türkçesinden örnekler sundu.

2018 yaz döneminde “4.Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu” kapsamında Kazakistan’da bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri Ecem Güler ve Buse Yalçınkaya da sahada çektikleri fotoğraflar eşliğinde Kazakistan ile ilgili tecrübelerini anlattı.

Panelin yöneticiliğini de yapan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram ise; 2018 yılı içerisinde araştırmalar ve bilimsel faaliyetler kapsamında bulunduğu Kazakistan ve Moğolistan ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Doç. Dr. Bayram’ın özellikle Moğolistan’daki Orhun Yazıtları ile ilgili olarak görseller eşliğinde yaptığı sunum dikkat çekti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel; katılımcılara günün anısına belge takdimi ve ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.