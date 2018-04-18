Kırklareli Üniversitesi'nin kariyer günleri 'Fizikçiler' tiyatrosuyla tamamlandı

KIRKLARELİ Üniversitesi “8. Kariyer Günleri” etkinlikleri Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından Rektörlük Kültür Merkezi’nde sahnelenen 'Fizikçiler' adlı tiyatro oyunu ile sona erdi.

Bir akıl hastanesinde biri Albert Einstein, diğeri Isaac Newton olduğunu iddia eden üçüncüsü ise Hz. Süleyman’ın kendisine göründüğünü söyleyen üç akıl hastası karakter etrafında geçen ve yaşanan iki cinayet sonrası polisiye bir hal alan eğlenceli oyun sürpriz sonu ile seyircilere keyifli dakikalar yaşattı ve oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, etkinlikte emeği geçen Tiyatro Kulübü oyuncularını kutlayarak teşekkür belgesi verdi ve başarılarının devamını diledi. Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı ve Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü oyuncularından Kadir Altun’un yönetmenliğini yaptığı iki perdelik oyunda, Hakan Güldal, Hakan Tophisar, Umut Can Gündüz, Atilla Kadir Aslan, Merve Can, İlknur Çay, Süheda Karagöz, İbrahim Çanakçı, Esra Çelik, Elif Kırca, Berathan Bulut, Melih Erkan Ersoy, Furkan Gülaç, Oğuzhan Oduncu, Barış Koku, Koray İkizlerli, Ebubekir Başarıkan ve Ayçe Köse rol aldı.