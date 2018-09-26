Kırklareli Üniversitesi'nden Uluslararası Organik Elektronik Malzeme Teknolojisi konferansı

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından düzenlenen '3'üncü Uluslararası Organik Elektronik Malzeme Teknolojisi' başlıklı konferans, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan konferansın açılış programına; Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil Aközcan, öğretim üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katıldı.

Onursal başkanlığını Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün, konferans başkanlığını ise Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burhan Coşkun'un üstlendiği konferans, Trakya'da ve üniversitede yapılan temel bilimler ve mühendislik alanlarını kapsayan ilk bilimsel etkinlik olma özelliğini taşıyor. Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şengörür, Uluslararası Organik Elektronik Malzeme Teknolojisi konulu konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilimsel çalışmaların sunulduğu, tartışıldığı ve paylaşımların birebir gerçekleştirildiği etkinliklerin düzenlenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Şengörür, "Çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla disiplinler arası birçok önemli konuda yüksek bir bilimsel standardı koruyacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Kongremize 44 farklı üniversiteden 120 bilim insanı katılmakta olup, 163 bildiri gönderilmiş ve bu bildirilerin 109'u sözlü, 54'ü poster olarak kabul edilmiştir. Ayrıca her biri konularında tanınmış 11 çağrılı konuşmacı davet edilmiştir" dedi.

Konferans Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Burhan Coşkun ise; konferansın amacının organik elektronik alanındaki son gelişmelerin sunumu ve tartışılması olduğunu belirtti. Fizik, malzeme bilimi, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik bilimleri, çevre bilimleri, sağlık bilimleri ve diğer bilim dallarında çalışan bilim insanları için uluslararası bir buluşma yeri düzenlediklerini sözlerine ekleyen Coşkun, "Kongremiz 3 gün sürecektir. İlk 2 günü siz kıymetli katılımcıların sunacakları bildirilerin yer alacağı bilimsel programa ayırdık. Üçüncü gün yapılacak olan Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası ve Atatürk Evi ziyaretlerinin yer alacağı sosyal program ile bilimsel etkinliğimiz sona erecek. Düzenlemiş olduğumuz bilimsel toplantı ile Üniversitemizi ve şehrimizin doğal güzelliklerini sizlere en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

