Kırklareli Üniversitesi'nden kariyer günleri etkinliği

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi’nde düzenlenen “8.Kariyer Günleri “ etkinliği kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Borusan EnBW Enerji Yatırımları Müdürü Dr. Orhan “Yatırım maliyetlerinin çok düşük olması, dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi arttırdı” dedi.

“KLÜ 8. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında Teknoloji Fakültesi tarafından “Rüzgâr Enerji Santralleri” konulu konferans düzenlendi. İİBF Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Borusan EnBW Enerji Yatırımları Müdürü Dr. Ömer Emre Orhan ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları Şantiye Müdürü Sedat Şengül konuşmacı olarak katıldı. Dr. Ömer Emre Orhan, öncelikle Borusan Alpha Programı ile ilgili katılımcıları bilgilendirerek İzmir’de bulunan tesislerinin tanıtım filmini izletti. “Yatırım maliyetlerinin çok düşük olması dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi arttırdı” diyen Dr. Orhan, son zamanlarda rüzgâr enerjisinin gelişimi, rüzgâr ölçümleri, yeni rüzgâr türbinleri ve uygulamaları ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Şantiye Müdürü Sedat Şengül ise, sunumunda Rüzgâr Enerji santrallerinin inşaat işleri, projelendirme süreci ve sosyal durumlarını anlattı. Dünyada toplam 11 adet bulunan “kanat aparatı” nı Türkiye’de ilk kez kendilerinin yaptığını söyleyen Şengül, bu işi yaparken tek motivasyonlarının orada kurtardıkları orman olduğunu ifade etti.