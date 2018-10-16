Kırklareli Üniversitesi'nde şehit-gazi mevzuatı eğitimi

KIRKLARELİ Üniversitesinde, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce akademisyen, idari personel ve öğrencilere şehit-gazi mevzuatına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinde farkındalık oluşturularak şehitlik ve gazilik kavramlarının içselleştirilmesi amacıyla II. Merkezi Derslikler Binası 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Şefik Deniz, vazife ve harp malullüğü kavramı, şehit yakınları ve gazilerimize sağlanan istihdam, nakdi tazminat, aylık bağlama, ücretsiz seyahat, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı, askerlik muafiyeti gibi konularda sunum yaparak bilgiler verdi.