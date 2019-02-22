Kırklareli Üniversitesi'nde, 'Let’s Up eğitim semineri' düzenlendi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi'nde, Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençleri teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik etmek amacıyla Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği çerçevesinde '2019 Yılı Yeni İşim Girişim Programı Let’sUp Eğitim Semineri' düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası III No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere; Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Doğan Ünal, Watch X Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danışman Uraz Yekeler, Trakya Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Seminer öncesi Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, sunum eşliğinde Ajansın “Yeni İşim Girişim Programı”hakkında bilgiler paylaştı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, girişimcilik ve İiovasyonun önemine dikkat çekti. “Kırklareli Üniversitesi olarak Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte öğrencilere yönelik girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler vermeye gayret ediyoruz” diyen Prof. Dr. Şengörür, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim temel amacımız sizleri öğrencilik yıllarınızda girişimci yapabilmek ve bu sıralarda sizlere girişimcilik kültürünü aşılayabilmek. Bu doğrultuda Kariyer Merkezimiz, Proje Geliştirme Ofisimiz, Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Dış Paydaşlarımız ile siz değerli öğrencilerimize bir ekosistem oluşturuyoruz. Bizim temel gayemiz sizlere her konuda faydalı olmaktır.”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, TEB ve TİM ile birlikte ilkini Edirne’de, ikincisini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde açtıkları“Girişim Evi” nin üçüncüsününKırklareli Üniversitesindeaçılacağı müjdesini verdi.

Türkiye’de 10 tane girişim evi olduğuna dikkat çeken Mahmut Şahin, amaçlarının toplantılar, etkinlikler ve Wake Up’lar vasıtasıyla öğrencilerin girişimcilik ruhunu ve fikirlerini geliştirerek onlara farklı bakış açıları kazandırmak olduğunu ifade etti. “Sizin gibi pek çok girişimci sizlerin oturduğu sıralarda oturdu ve bazıları eğitim hayatlarına devam ediyor.” diyen ŞAHİN, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim sizden isteğimiz Wake Up ve Let’sUp programlarına başvurmanız. Programa kabul edilirseniz her türlü ihtiyaçlarınız Rektörümüz ve bizim desteğimiz ile karşılanıyor. Sizden beklenen TEB ve TİM işbirliğinde düzenlenen programlarda fikirlerinizi ortaya koymanız ve fikrinizin bir prototipe dönüşmesini hedeflemeniz.”

Konuşmasında başarılı girişimcilerden örnekler de veren Şahin, “Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinden başarılı girişimciler ve yatırımcılar çıkacağına inanıyoruz. Bizler, sizleri girişimci yapıp bırakmıyoruz. İş verme ve iş bulabilme ile ilgili TEB ve TİM ile görüşerek girişimcimizi Türkiye’deki ve Dünya’daki ekosisteme sokmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimcilerimizi fuarlara götürerek onlara potansiyel müşteri buluyoruz. Biz size güveniyor, yapabileceğinize inanıyoruz. Bu çerçevede maddi ve manevi anlamda sizleri desteklemeye hazırız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TEB – TİM Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danışman Uraz Yekeler, TEB – TİM Girişim Evleri ve girişimcilere sağladığı destekler hususunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. Akabinde 2018 Yılı Yeni İşim Girişim Programı finalisti ve Üniversitemiz Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ayşenur Süngü, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Son olarak Watch X Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, ürettikleri Watch X adlı akıllı saatleri tanıtarak ürünün gelişim sürecini anlattı. Ortağı ile birlikte çalıştıkları işten ayrılıp AR-GE çalışmaları yapmak üzere “Argex” firmasını kurduklarını ifade eden Tülü, “3 ayda hayata geçirdiğimiz akıllı saat projesi ile başta Japonya ve Amerika olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapmaya başladık. ‘Watch X’ adlı saatimizin gelişmiş programı sayesine kişi istediği gibi kendi saatini tasarlayabiliyor. Ürünümüz robotik kodlama eğitimi veren kurumlar tarafından oldukça beğenildi” dedi.