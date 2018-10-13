Kırklareli Üniversitesi'nde kurulan Hukuk Fakültesi'nde ilk ders

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış dersi programı, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Tugay Hınız, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili . Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Hukuk Fakültesi'nin kuruluş sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başbakanı Binali Yıldırım'a, YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç'a, genel kurul üyelerine, milletvekillerine, hami Üniversite olan Galatasaray Üniversitesi'ne, akademik ve idari personele teşekkür ederim" dedi.

Hukuk Fakültesi'nin Kırklareli'ne değer katacağını belirten Ak Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluş sürecinin bir maraton olduğunu dile getirdiği konuşmasında tüm paydaşların üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurguladı. Kırklareli Üniversitesi'nin akademik kadrosu, öğrenci sayısı ve diğer tamamlayıcıları ile birlikte genç ve hızla büyüyen bir üniversite olduğuna dikkat çeken Minsolmaz, Hukuk Fakültesi'nin Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar için de bir heyecan kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Milletvekili Turabi Kayan ise, üniversitenin hızla büyüdüğünü belirterek, "Hukuk, herkesin hakkının tanınması ve teslim edilmesi anlamına gelen 'Haklar' sözcüğüne karşılık gelmektedir. Sevgili gençler; Hammurabi'den günümüze kadar gelen bir bilim dalı olan Hukuk ile birlikte haklarımızı geliştirecek ve genişletecek olan sizlersiniz. Toplumlar, yaşadıkları bölgelerdeki insanların hakkına, hukukuna ne kadar riayet eder ve tanırlarsa o ülkedeki barış, huzur ve gelişme o kadar yüksek olur. Dolayısıyla bu noktada sizlere büyük görevler düşüyor" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kendisinin de hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirterek, kendi döneminde Türkiye'de sadece 7 hukuk fakültesi bulunduğunu anlattı. Özellikle Türkiye'deki üniversite sayılarının artmasıyla hukuk fakültesi sayılarının da arttığına dikkat çeken Vali Bilgin, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması açısından üniversite sayılarının artmasının önemli olduğunu aktardı. Bilgin, ""Evrensel manada gençlerimiz daha fazla eğitim almalı. Toplumun temel bilimlerinden olan Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve bunun içerisinde yer alan Hukuk'un devletteki yansımasına baktığımızda yargılama, hukuk ve adalet kavramlarının oluşmasında Hukuk Fakülteleri'nin çok büyük önemi olduğunu görmekteyiz. Anadolu'daki hukuk fakültelerinin kaliteleri de zamanla artacak ve bir hayli iyi konuma ulaşacak. Bu bağlamda Kırklareli Üniversite'sinde Hukuk Fakültesi'nin açılması ülkemizin ve yarınlarımızın teminat altına alınması açısından çok büyük önem taşıyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, açılış dersini' verdi.

