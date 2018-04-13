Kırklareli Üniversitesi'nde, 'İstihdam Fuarı' düzenlendi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kırklareli İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Kırklareli İstihdam Fuarı” Kayalı Yerleşkesi Kafeterya ve Çarşı Binasında gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına; Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İŞKUR Kırklareli İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, kamu kurumlarının müdürleri, sanayiciler, akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Orhan Çiftçi, KLÜ Kayalı Yerleşkesinde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın hem öğrenciler hem de sanayiciler açısından yararlı olacağını belirtti. Sanayicilerle öğrencilerin bir araya geleceği fuarda, öğrencilerin kariyerlerini geliştirme imkanı bulacağını dile getirerek, şöyle konuştu: "Kırklareli Üniversitesi’nde öğrencilerinin kariyerlerini geliştirmeleri noktasında önemli bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Sanayiciler ve öğrencilerimiz buluşuyor. Bu etkinlik öğrencilerimizin kariyer planlaması ve iş hayatı planlaması için anlamlı, önemli ve değerlidir. Akademik bilgi yeterli değildir. Gerçek hayat akademik bilgiden daha farklıdır. Öğrencilerimiz bunu burada görecekler ve İnşallah hayallerindeki iş imkanlarına kavuşmuş olacaklar ve geleceklerini de bu şekilde planlamış olacaklar. Diğer taraftan sanayicimiz de yetişmiş eleman ihtiyacını gidermiş olacaklar.”

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ise, sanayiciler, işverenler ile istihdam etme gücü olan kurum ve kuruluşları Kırklareli Üniversitesi’nde öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üniversitenin Kariyer Merkezi vasıtasıyla öğrencilere sunulan kariyer hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı. Teorik bilgilerin işyerinde pekiştirilmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şengörür, “İşyeri Eğitimi” konusunda yürütülen çalışmalara değindi. Meslek Yüksekokullarında 1 yıl, fakültelerde de 1 dönem “İşyerinde eğitim” (hiç okula gelmeden) gerçekleştirmek amacıyla devam eden çalışmaları anlatarak "Kırklareli İstihdam Fuarı’na katılım gösteren başta Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerimizin sektördeki öncü firmalarla tanışıp kariyerlerini geliştirmede doğru adımlar atmalarına yardımcı olmak amacıyla tertip edilen “Kırklareli Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın açılış kurdelesi; Vali Orhan Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından kesildi. Daha sonra fuar stantları ziyaret edilerek firma temsilcilerinden mezun olan gençlerin istihdam edilebilirliklerine ilişkin kariyer odaklı uygulamalar hakkında bilgiler alındı.

Fuarda; tekstil, otomotiv, metal, cam, sağlık, gıda ve farklı sektörlerde Türkiye’nin önde gelen 33 firmasının yanı sıra Üniversite, Trakya Kalkınma Ajansı, İŞKUR, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kırklareli Ticaret Borsası, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlar stant açtı.

